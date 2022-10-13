Гордон* обратился к жителям Белгородской области: "Идут обстрелы"

Украинский журналист Дмитрий Гордон* написал обращение к населению Белгородчины.

Гордон отметил, что именно территория Белгородчины, по его мнению, является местом, откуда наносятся удары по Украине.

"Уважаемые жители Белгородской области РФ, откуда уже девятый месяц подряд идут бесконечные обстрелы украинских городов и сёл, это послание вам", — написал журналист в своём микроблоге.

Представитель СМИ Украины разместил в своём Telegram-канале мем.

"Давайте не поддаваться спокойствию и сохранять панику", — гласит опубликованная им интернет-острота.

Ранее сообщалось, что под Белгородом после взрыва горит территория завода.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.