Владимир Зеленский попытался разгадать мотивы поступков Владимира Путина и рассказал, как не следует, по его мнению, вести себя с российским лидером.
Президент Украины объяснил, что может заставить Путина прибегнуть к ядерному удару.
"Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству… Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он будет очень хорошо знать, что после его применения для него не будет никаких последствий", — выразил свою точку зрения Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten.
Ранее Владимир Зеленский упрекнул в трусости руководителей стран, которые испугались одного человека — Владимира Путина.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.