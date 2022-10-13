Зеленский объяснил свою линию поведения с Путиным: "Нельзя проявлять слабость"

Владимир Зеленский попытался разгадать мотивы поступков Владимира Путина и рассказал, как не следует, по его мнению, вести себя с российским лидером.

Президент Украины объяснил, что может заставить Путина прибегнуть к ядерному удару.

"Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству… Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он будет очень хорошо знать, что после его применения для него не будет никаких последствий", — выразил свою точку зрения Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул в трусости руководителей стран, которые испугались одного человека — Владимира Путина.