Психолог Девятка: эмоциональные ресурсы в паре нужно распределять поровну

Женская поддержка олицетворяет заботу о мужчине, однако не нужно пытаться играть роль матери в отношениях. Об этом заявила психолог Анна Девятка.

В статье для Москвы 24 она отметила, что многие представители сильного пола предпочитают в одиночку переживать неприятные моменты. Однако специалист подчеркнула: внешняя поддержка в таких ситуациях необходима, ведь с её помощью можно разделить свои чувства с близким человеком.

По её словам, эмоциональные ресурсы в семейной паре должны быть распределены равномерно. Женщине не нужно ставить в приоритет лишь своего мужчину и забывать про себя, пояснила психолог.

"В таких парах на смену влечению вскоре придёт ощущение, что жена исполняет роль мамы", — указала Девятка.

Она также призвала женщин создавать атмосферу, в которой мужчина может расслабиться и поделиться эмоциями. Кроме того, эксперт посоветовала обсуждать с партнёром любимые виды поддержки.