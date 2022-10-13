Юрист Соловьёв: продлить в РФ отпуск для похорон родственника — гуманная идея

Инициатива Госдумы РФ об увеличении с пяти до семи дней отпуска, связанного со смертью близкого родственника, проживавшего в ином регионе России или за границей, абсолютно своевременная, считает юрист Иван Соловьёв.

Тех пяти дней, которые предусматривает действующее законодательство, часто бывает недостаточно, объяснил специалист. В связи с украинским кризисом многие аэропорты юга России закрыты, что заставляет пользоваться поездом или автомобилем, а значит, тратить лишнее время.

"Человеку может хватить пяти дней только на то, чтобы провести их в дороге, не успев толком попрощаться с близким человеком и уладить возникшие в связи с трагедией дела и проблемы", — пояснил Соловьёв в интервью RT.

По его словам, дополнительные дни к отпуску — это "более гуманный подход к человеку", который переживает горе и боль утраты.