Инициатива Госдумы РФ об увеличении с пяти до семи дней отпуска, связанного со смертью близкого родственника, проживавшего в ином регионе России или за границей, абсолютно своевременная, считает юрист Иван Соловьёв.
Тех пяти дней, которые предусматривает действующее законодательство, часто бывает недостаточно, объяснил специалист. В связи с украинским кризисом многие аэропорты юга России закрыты, что заставляет пользоваться поездом или автомобилем, а значит, тратить лишнее время.
"Человеку может хватить пяти дней только на то, чтобы провести их в дороге, не успев толком попрощаться с близким человеком и уладить возникшие в связи с трагедией дела и проблемы", — пояснил Соловьёв в интервью RT.
По его словам, дополнительные дни к отпуску — это "более гуманный подход к человеку", который переживает горе и боль утраты.
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