В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) возбудили дело против оператора сотовой связи "МегаФон" после необоснованного повышения тарифов для абонентов.
"ФАС возбудила дело в отношении оператора связи "МегаФон", — говорится в сообщении в Telegram-канала ведомства.
Оператор повысил тариф на 12 процентов на услуги связи для абонентов, численность которых превышает 16 миллионов. Этот уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года, отметили в ФАС.
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