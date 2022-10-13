ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за повышения тарифов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) возбудили дело против оператора сотовой связи "МегаФон" после необоснованного повышения тарифов для абонентов.

"ФАС возбудила дело в отношении оператора связи "МегаФон", — говорится в сообщении в Telegram-канала ведомства.

Оператор повысил тариф на 12 процентов на услуги связи для абонентов, численность которых превышает 16 миллионов. Этот уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года, отметили в ФАС.