В Петрозаводске жители заметили ночью школьницу с рюкзаком, которая шла одна по тёмной дороге. Оказалось, что девочка пропустила автобус и пошла домой пешком. Об этом пишет издание karelinform.ru.
Очевидцы поделились историей в группе в соцсети. Люди заявили, что были поражены, когда узнали, что 12-летняя школьница идёт одна по пустой улице.
Они подвезли её до дома и предупредили о том, что прогулки в тёмное время суток могут быть опасны.
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