В Петрозаводске на тёмной дороге заметили девочку с рюкзаком

В Петрозаводске жители заметили ночью школьницу с рюкзаком, которая шла одна по тёмной дороге. Оказалось, что девочка пропустила автобус и пошла домой пешком. Об этом пишет издание karelinform.ru.

Очевидцы поделились историей в группе в соцсети. Люди заявили, что были поражены, когда узнали, что 12-летняя школьница идёт одна по пустой улице.

Они подвезли её до дома и предупредили о том, что прогулки в тёмное время суток могут быть опасны.