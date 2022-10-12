Чиновников Хакасии в 2022 году ловили на сговорах восемь раз

Чиновники Хакасии являются злостными нарушителями антимонопольного законодательства.

Как пишет newkhakasiya.online, только в текущем году сотрудниками антимонопольной службы было зафиксировано восемь резонансных случаев сговора представителей местных властей с частными лицами. Речь в данном случае идёт о миллионных сделках.

В шести случаях чиновникам выписали штрафы. Речь идёт, в частности, о строительстве детского сада в обход закона и постройке корпуса психоневрологического интерната по завышенным ценам.