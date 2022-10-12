Чиновники Хакасии являются злостными нарушителями антимонопольного законодательства.
Как пишет newkhakasiya.online, только в текущем году сотрудниками антимонопольной службы было зафиксировано восемь резонансных случаев сговора представителей местных властей с частными лицами. Речь в данном случае идёт о миллионных сделках.
В шести случаях чиновникам выписали штрафы. Речь идёт, в частности, о строительстве детского сада в обход закона и постройке корпуса психоневрологического интерната по завышенным ценам.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.