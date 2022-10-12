Гладков: родственники мобилизованных в Белгородской области получат выплаты

Родные уже находящихся в частях военнослужащих из Белгородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, смогут получить выплаты за них. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети.

По его словам, перечисления могут получить жёны, родители, братья или сёстры. Глава региона добавил, что на единовременные выплаты перечислено уже 263 миллиона рублей.