Родные уже находящихся в частях военнослужащих из Белгородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, смогут получить выплаты за них. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети.
По его словам, перечисления могут получить жёны, родители, братья или сёстры. Глава региона добавил, что на единовременные выплаты перечислено уже 263 миллиона рублей.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.