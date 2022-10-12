Генпрокурор: на работу с обращением по частичной мобилизации отведено трое суток

На рассмотрение обращений по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации, отводится не более трёх суток. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В интервью РИА Новости он отметил, что уже несколько тысяч россиян обратились к прокурорам за консультацией. По его словам, все дела требуют тщательной и оперативной проверки.

"Работа прокурора с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трёх суток", — подчеркнул Краснов.

Ранее глава Миноброны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в период частичной мобилизации планируется призвать на службу 300 тысяч резервистов.