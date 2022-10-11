На 350 тысяч рублей оштрафован подрядчик госветинспекции за ненадлежащую организацию санитарно-защитных зон для скотомогильников с сибирской язвой.
Нарушения касаются выполнения работ по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон для сибиреязвенных скотомогильников.
Ранее Доктор Александр Мясников перечислил бактерии и вирусы, пригодные для биотерроризма.
По информации издания properm.ru, сроки исполнения некоторых контрактов истекли в прошлом году, однако соглашения не были продлены.
После проверки органами прокуратуры руководство инспекции понесло наказание в виде крупного штрафа.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.