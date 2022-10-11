В Прикамье выявили санитарные нарушения в скотомогильниках с сибирской язвой

На 350 тысяч рублей оштрафован подрядчик госветинспекции за ненадлежащую организацию санитарно-защитных зон для скотомогильников с сибирской язвой.

Нарушения касаются выполнения работ по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон для сибиреязвенных скотомогильников.

Ранее Доктор Александр Мясников перечислил бактерии и вирусы, пригодные для биотерроризма.

По информации издания properm.ru, сроки исполнения некоторых контрактов истекли в прошлом году, однако соглашения не были продлены.

После проверки органами прокуратуры руководство инспекции понесло наказание в виде крупного штрафа.