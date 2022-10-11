Жители посёлка в ХМАО возмущены качеством воды

Жители посёлка Берёзово возмущены качеством воды.

Жители посёлка в Ханты-Мансийском автономном округе опубликовали видео, на котором чёрная жидкость, больше похожая на нефть, течёт из-под крана. По их словам, им постоянно приходится менять фильтры и сливать грязную воду.

"Приходишь домой и вот не помыться, не еду приготовить, а про то, чтоб простираться, я вообще молчу. Куча испорченных вещей и на фильтры сколько денег уходит. А квитанции на оплату воды всегда вовремя и как за чистую воду", — заявил житель посёлка.

Проблема с качеством воды актуальна для нескольких городов Юрты. По данным muksun.fm, в некоторых городах из-под крана течёт не только чёрная вода, но и голубая.