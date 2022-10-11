Жители посёлка Берёзово возмущены качеством воды.
Жители посёлка в Ханты-Мансийском автономном округе опубликовали видео, на котором чёрная жидкость, больше похожая на нефть, течёт из-под крана. По их словам, им постоянно приходится менять фильтры и сливать грязную воду.
"Приходишь домой и вот не помыться, не еду приготовить, а про то, чтоб простираться, я вообще молчу. Куча испорченных вещей и на фильтры сколько денег уходит. А квитанции на оплату воды всегда вовремя и как за чистую воду", — заявил житель посёлка.
Проблема с качеством воды актуальна для нескольких городов Юрты. По данным muksun.fm, в некоторых городах из-под крана течёт не только чёрная вода, но и голубая.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.