В Петрозаводске начали устанавливать новые, закрытые мусорные площадки. Об этом рассказала глава информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко, слова которой приводит karelinform.ru.
Сильченко рассказала, что петрозаводчане часто жалуются на состояние площадок, на которых располагаются мусорные контейнеры. Жители города возмущаются лежащим вокруг мусором и обитающими в нём многочисленными крысами.
Представитель администрации заверила, что монтаж 50 новых мусорных площадок закрытого типа будет завершён к концу ноября.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.