Жители Петрозаводска жалуются на состояние городских мусорных контейнеров

В Петрозаводске начали устанавливать новые, закрытые мусорные площадки. Об этом рассказала глава информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко, слова которой приводит karelinform.ru.

Сильченко рассказала, что петрозаводчане часто жалуются на состояние площадок, на которых располагаются мусорные контейнеры. Жители города возмущаются лежащим вокруг мусором и обитающими в нём многочисленными крысами.

Представитель администрации заверила, что монтаж 50 новых мусорных площадок закрытого типа будет завершён к концу ноября.