Специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Pravda.Ru оценил решение Росфинмониторинга внести американскую корпорацию Meta* в список террористов и экстремистов.
"Никаких последствий не будет. Скорее всего, WhatsApp не заблокируют. Старшее поколение пользуется этим мессенджером", — сказал эксперт.
Вместе с этим он ответил, возникнут ли проблемы у юридических лиц, которые используют социальные сети Meta. По словам собеседника издания, такие бизнесмены могут столкнуться только с общественным осуждением.
"Я помню решение суда, согласно которому за использование определённых запрещённых мессенджеров нет никакой ответственности", — заключил Вакулин.
Ранее Росфинмониторинг добавил IT-гиганта Meta в перечень террористов и экстремистов. Об этом написали на официальном сайте ведомства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.