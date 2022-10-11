Вакулин: в России не станут наказывать за использование сервисов Meta*

Специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Pravda.Ru оценил решение Росфинмониторинга внести американскую корпорацию Meta* в список террористов и экстремистов.

"Никаких последствий не будет. Скорее всего, WhatsApp не заблокируют. Старшее поколение пользуется этим мессенджером", — сказал эксперт.

Вместе с этим он ответил, возникнут ли проблемы у юридических лиц, которые используют социальные сети Meta. По словам собеседника издания, такие бизнесмены могут столкнуться только с общественным осуждением.

"Я помню решение суда, согласно которому за использование определённых запрещённых мессенджеров нет никакой ответственности", — заключил Вакулин.

Ранее Росфинмониторинг добавил IT-гиганта Meta в перечень террористов и экстремистов. Об этом написали на официальном сайте ведомства.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская