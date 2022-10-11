Ижевские зоозащитники рассказали о новой погибшей в результате отравления собаке

Жители Ижевска нашли ещё один труп собаки, которую отравили злоумышленники. Об этом сообщили местные журналисты.

По информации udm-info.ru, перед смертью у животного были судороги, а во рту образовалась пена. Местные зоозащитники раскритиковали отравителей.

"Все собаки были с бирками, привитыми и стерилизованными", — подчеркнули активисты.