Жители Ижевска нашли ещё один труп собаки, которую отравили злоумышленники. Об этом сообщили местные журналисты.
По информации udm-info.ru, перед смертью у животного были судороги, а во рту образовалась пена. Местные зоозащитники раскритиковали отравителей.
"Все собаки были с бирками, привитыми и стерилизованными", — подчеркнули активисты.
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