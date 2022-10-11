Борщ в Оренбурге в октябре обойдётся потребителям дороже, чем в других городах

По подсчётам специалистов, средняя стоимость по стране одного из самых популярных у россиян блюда — борща — в октябре оказалась равна 151,94 рубля за четыре тарелки.

Как пишет 56orb.ru, аналогичное количество этого блюда в Оренбуржье обойдётся чуть дороже — его стоимость составила в октябре 153,40 рубля. При подсчётах эксперты ориентировались на среднюю стоимость овощей в обычном сетевом супермаркете, причём старались выбирать наиболее экономичные варианты продуктов и мяса — в данном случае говядина была заменена на курицу.

Также выяснилось, что дешевле всего борщ обойдётся жителям Сочи, где четыре тарелки этого блюда будут стоить всего 105,58 рубля.

Авторы "борщевого" рейтинга утверждают, что по стоимости борща в разных российских регионах можно судить о реальном значении продуктовой инфляции в разных населённых пунктах и в целом по стране.