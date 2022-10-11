Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что проблем с возвратом денежных средств из-за аннуляции туров не наблюдается.
"Мы не фиксируем накопленного долга в связи с призывом на военную службу. Всё оперативно отрабатывается и деньги возвращаются. В общей доле отмен туров не более 20% составляют отмены туров из-за призыва на военную службу", — заявила Догузова РИА Новости.
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