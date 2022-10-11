Догузова: 20% аннуляций туров происходит из-за частичной мобилизации в РФ

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что проблем с возвратом денежных средств из-за аннуляции туров не наблюдается.

"Мы не фиксируем накопленного долга в связи с призывом на военную службу. Всё оперативно отрабатывается и деньги возвращаются. В общей доле отмен туров не более 20% составляют отмены туров из-за призыва на военную службу", — заявила Догузова РИА Новости.