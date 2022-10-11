Предложение помощи от ВС РФ в эфире радио удивило жителей Харькова

Харьковчане услышали в эфире радиопередачи обращение якобы Министерства обороны РФ. Местные жители публикуют видеоролик, в котором слышится призыв обратиться в случае необходимости к российским солдатам за помощью. Предупреждается также об опасности, исходящей от украинских солдат, которые могут применить против них отравляющие вещества.

"Не пренебрегайте возможностью обратиться за помощью к русским солдатам. Будьте уверены, они окажут необходимую медицинскую помощь и обеспечат медикаментами. Переходите к русским", — гласит голос по радио.

Граждан Харькова также предупредили о необходимости поиска мест укрытий и принятия мер предосторожности. Жители удивлены прорывом в эфир радиопередачи сообщений подобного содержания.

"Это что происходит вообще?" — спрашивает девушка, услышавшая сообщение.