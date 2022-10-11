Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение спикера парламента Крыма запретить выезд из России для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации.

По словам Пескова, в Кремле по поводу этой инициативы никакой позиции нет. Пресс-секретарь также добавил, что ему неизвестно о том, чтобы данное предложение кем-то рассматривалось.

Он также заявил журналистам, что Россия собирается достигать поставленных целей по Украине "результативно и эффективно".

Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал слухи о готовящейся полной мобилизации фейком, добавив, что речь не идёт ни о второй, ни о третьей волнах.