Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение спикера парламента Крыма запретить выезд из России для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации.
По словам Пескова, в Кремле по поводу этой инициативы никакой позиции нет. Пресс-секретарь также добавил, что ему неизвестно о том, чтобы данное предложение кем-то рассматривалось.
Он также заявил журналистам, что Россия собирается достигать поставленных целей по Украине "результативно и эффективно".
Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал слухи о готовящейся полной мобилизации фейком, добавив, что речь не идёт ни о второй, ни о третьей волнах.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.