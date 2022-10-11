В Нижегородской области смертность выше рождаемости в два раза

В Нижегородской области люди умирают вдвое чаще, чем рождаются. Об этом свидетельствует статистика: за прошедший период 2022 года в регионе умерло 32,6 тысячи человек, а родились всего 16,8 тысяч.

Как напоминает newsnn.ru, в прошлом году этот показатель был ещё более удручающим: в 2021 году умерло 40,1 тысячи жителей Нижегородской области, а на свет появились 17,4 тысячи.

Также в текущем году есть незначительный рост детской смертности — за прошедшие месяцы 2022 года в регионе умерли 77 новорожденных и младенцев, в то время как за такой же период прошлого года врачи не смогли сохранить жизнь 75 малышам.