Юрист Василий Воробьев отметил, что бронь от призыва в рамках частичной мобилизации распространяется не только на сотрудников, которые давно работают в организации. Новые работники также освобождены от службы, отметил он.
Юрист Анастасия Билялова отметила, что бронь есть не у всех сотрудников, а только у тех, кто необходим для бесперебойной работы компании.
"К сожалению, полной информации о бронировании у граждан нет и быть не может, так как большая часть документов, регулирующих данный процесс, имеют пометки "для служебного пользования", — пояснила специалист в беседе с Москвой 24.
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