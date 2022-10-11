Юрист Воробьёв заявил, что бронь от мобилизации полагается новым сотрудникам

Юрист Василий Воробьев отметил, что бронь от призыва в рамках частичной мобилизации распространяется не только на сотрудников, которые давно работают в организации. Новые работники также освобождены от службы, отметил он.

Юрист Анастасия Билялова отметила, что бронь есть не у всех сотрудников, а только у тех, кто необходим для бесперебойной работы компании.

"К сожалению, полной информации о бронировании у граждан нет и быть не может, так как большая часть документов, регулирующих данный процесс, имеют пометки "для служебного пользования", — пояснила специалист в беседе с Москвой 24.