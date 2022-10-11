Помимо гарантированного денежного содержания все мобилизованные Россияне получат ряд льгот: бесплатные протезирование у стоматолога, семейные путёвки в санатории и билеты на ж/д и воздушный транспорт.
Ранее стало известно, что даже у рядовых мобилизованных зарплата составит от 41,3 тысячи рублей, а после прибытия в зону СВО содержание вырастет до 195 тысяч рублей. Статус призванных мужчин будет приравнен к военнослужащим, со всеми полагающимися льготами.
После демобилизации участники спецоперации получат право на льготы и пособия, как ветераны боевых действий, пишет издание "Вести Подмосковья". Они смогут оплачивать половину счетов за ЖКХ, освобождаются от налога на недвижимость, а их оплачиваемый ежегодный отпуск увеличится на 15 дней.
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