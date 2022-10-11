Бурятские волонтёры совместно с жителями региона собрали и отправили более 160 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
"С февраля было отправлено более 160 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также военнослужащим. Сейчас открыт сбор для мобилизованных новобранцев", — сообщили в правительстве региона.
Согласно информации, помощь для мобилизованных россиян могут оказать все желающие. Так, волонтёры уточнили, что в первую очередь требуется:
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