После теракта на Крымском мосту во Владивостоке усилили меры безопасности на крупных городских мостах.
"На сегодняшний день на объектах Золотом и низководном мостах ведётся круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств", — рассказали в пресс-службе региона.
Службы чаще осматривают объекты, а также координируют въезд и выезд с переправ. Кроме того, усилен режим и внутри самих объектов.
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