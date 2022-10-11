Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Антонов: Вашингтон максимально приблизился к красной линии
Локтюхов: рубль будет укрепляться, когда на спад пойдут геополитические риски
Эрдоган заявил Западу о незаменимости Турции и призвал не поддерживать Афины
Ростех увеличил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
WP: Польша обвинила Норвегию в попытке нажиться на газе
В Приморье мобилизовали более 7,4 тысяч человек
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
В России подешевел "мобилизационный набор"
Трасс потребовала провести саммит НАТО после ракетных ударов на Украине

На мостах Владивостока усилили меры безопасности после взрыва на Крымском мосту

Общество

После теракта на Крымском мосту во Владивостоке усилили меры безопасности на крупных городских мостах.

"На сегодняшний день на объектах Золотом и низководном мостах ведётся круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств", — рассказали в пресс-службе региона.

Службы чаще осматривают объекты, а также координируют въезд и выезд с переправ. Кроме того, усилен режим и внутри самих объектов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Любовь Степушова Зеленский ошибся: Украина не станет "гарантом энергобезопасности Европы" Любовь Степушова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Руденко: боевики ВСУ расстреляли своих при попытке выйти из Угледара
Силовые структуры
Руденко: боевики ВСУ расстреляли своих при попытке выйти из Угледара
Последние материалы
В Приморье мобилизовали более 7,4 тысяч человек
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
В России подешевел "мобилизационный набор"
Трасс потребовала провести саммит НАТО после ракетных ударов на Украине
Суд Швейцарии отклонил апелляцию РФ по делу ЮКОСа
На Украине высказались о запасе ракет у РФ: По-видимому, мы всё-таки недооценили
"Отважные" и силы ZVO развивают контрнаступление в сторону Красного Лимана
Байден Зеленскому обещает, что США предоставят Киеву современные средства ПВО
Генштаб ВСУ: русская армия атакует под Донецком и Артёмовском
"Космонавт" обманом выманил у японки 4,4 млн йен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников