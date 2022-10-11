На мостах Владивостока усилили меры безопасности после взрыва на Крымском мосту

После теракта на Крымском мосту во Владивостоке усилили меры безопасности на крупных городских мостах.

"На сегодняшний день на объектах Золотом и низководном мостах ведётся круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств", — рассказали в пресс-службе региона.

Службы чаще осматривают объекты, а также координируют въезд и выезд с переправ. Кроме того, усилен режим и внутри самих объектов.