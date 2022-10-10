Россияне, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, могут рассчитывать на получение ежегодного отпуска, сообщила юрист Мария Ярмуш.
В интервью Москве 24 она отметила, что в плане отдыха мобилизованных должны приравнять к военным, служащим по контракту. По её словам, составлением графика отпусков занимаются командиры подразделений.
"Военнослужащие имеют право на 30 дней отпуска раз в год", — указала эксперт.
При этом она подчеркнула: мобилизованный должен обязательно согласовать свой отдых с командиром.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что "бестолковщины" при проведении частичной мобилизации в регионах страны достаточно. Он поручил губернаторам контролировать все вопросы, связанные с соблюдением законодательства во время призыва россиян на службу. Как подчеркнул президент, проблемы в этой области должны быть решены.
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