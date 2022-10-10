Заместитель главного врача Ванинской цетральной районной больницы в Хабаровском крае, хирург Михаил Дергилев призвал коллег выполнить свой врачебный долг.
Он заявил РИА Новости, что в госпиталях в зоне спецоперации не хватает медицинских работников. Сам доктор уехал добровольцем месяц назад.
По словам собеседника издания, врачей требуется много, нужны руки.
"У нас есть врачебный долг, мы должны его с честью выполнить. Это наша земля, наша территория, это Россия. Собирайтесь. Надо помогать", — заявил Дергилев.
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