Хирург-доброволец заявил о нехватке врачей в зоне СВО

Заместитель главного врача Ванинской цетральной районной больницы в Хабаровском крае, хирург Михаил Дергилев призвал коллег выполнить свой врачебный долг.

Он заявил РИА Новости, что в госпиталях в зоне спецоперации не хватает медицинских работников. Сам доктор уехал добровольцем месяц назад.

По словам собеседника издания, врачей требуется много, нужны руки.

"У нас есть врачебный долг, мы должны его с честью выполнить. Это наша земля, наша территория, это Россия. Собирайтесь. Надо помогать", — заявил Дергилев.

Ранее сегодня были нанесены массированные ракетные удары по Киеву и другим городам Украины.