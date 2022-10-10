Магазин парфюмерии и косметики "Иль де ботэ" возобновят свою работу в России. Они откроются на месте торговых точек бренда Sephora.
Согласно информации, ребрендинг Sephora намерены закончить к декабрю текущего года.
"Российская сеть парфюмерии и косметики "Иль де ботэ" с 10 октября возобновляет работу своих магазинов", — передают "Ведомости" со ссылкой на источник в компании.
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