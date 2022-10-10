Магазины парфюмерии "Иль де ботэ" возобновят свою работу в России

Магазин парфюмерии и косметики "Иль де ботэ" возобновят свою работу в России. Они откроются на месте торговых точек бренда Sephora.

Согласно информации, ребрендинг Sephora намерены закончить к декабрю текущего года.

"Российская сеть парфюмерии и косметики "Иль де ботэ" с 10 октября возобновляет работу своих магазинов", — передают "Ведомости" со ссылкой на источник в компании.