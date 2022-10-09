Жириновский предупреждал о проблемах с боеспособностью армии

Полгода прошло со дня смерти выдающегося российского политика Владимира Жириновского, но его яркие, всегда очень эмоциональные высказывания продолжают оставаться актуальными. А многие даже стали пророческими.

Остаётся только удивляться тому, как точно он видел (или рассчитал?) будущее нашей страны вплоть до 2036 года. Так, напомним, многолетний бессменный лидер ЛДПР предсказал "войну НАТО на Украине" и частичную мобилизацию в России.

А ещё Жириновский был одним из немногих политиков, кто открыто говорил о системных проблемах, которые "аукаются" сейчас. Например, он предупреждал о том, что российская армия может стать "небоеспособной":

"Армия совершенствуется во время войны… Американская армия воюет с 45-ого года. Каждый день. Они оккупировали 150 стран. И воюют, где надо и не надо. Иначе армия погибает… Армии нужна война, к сожалению".