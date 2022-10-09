Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Норкин заявил, что покинувшие страну граждане РФ не вносили вклад в экономику
Кива: "превентивным ударом" по РФ Зеленский хочет скрыть все свои преступления
В конгрессе США предложили лишить Саудовскую Аравию и ОАЭ военной помощи
Полищук: ответ на введение Киевом визового режима для россиян обязательно будет
Военкор Котенок заявил, что будут новые попытки подрыва Крымского моста
WarGonzo: ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в районе Опытного ударами РСЗО "Град"
ВСУ нанесли удары по донецкой школе №7
Миронов призвал срочно перейти к контртеррористической операции на Украине
Безсонов: боевики 35-й бригады морпехов ВСУ жалуются, что их "кинули" командиры

Корчевников: в подрыве Крымского моста "виноват" Киркоров

Общество

По мнению телеведущего Бориса Корчевникова, между подрывом Крымского моста и скандальным выступлением певца Филиппа Киркорова есть определённая связь.

Корчевников: в подрыве Крымского моста "виноват" Киркоров

На такой вывод Корчевникова натолкнул некий написавший ему "человек святой жизни".

"Проплясал Филипп на кресте и началось… Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло… Сегодня Крымский мост…", — написал Корчевников в своём Telegram-канале.

Телеведущий сослался на книгу святого Николая Сербского "Война и Библия", в которой, по мнению журналиста, объясняется суть происходящего сегодня.

"Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил — богохульство. Потом уже — воровство, разврат и прочее", — напомнил Корчевников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
В Госдуме сообщили, что придётся вколотить Украину в XVIII век

Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.

В Госдуме сообщили, что придётся вколотить Украину в XVIII век
МО РФ подтвердило назначение Суровикина командующим СВО
Силовые структуры
МО РФ подтвердило назначение Суровикина командующим СВО
Силовые структуры
Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО
Силовые структуры
Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили колонну БТР США в Запорожской области
Сергей Лебедев Бесполезный СНГ, как атавизм постперестроечного времени Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Шурыгин проинформировал о целях РФ после подрыва Крымского моста: уничтожить
Теракты
Крымский мост мог быть заминирован. Есть и другие версии
Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту
Происшествия
Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту
Последние материалы
Кива: "превентивным ударом" по РФ Зеленский хочет скрыть все свои преступления
В конгрессе США предложили лишить Саудовскую Аравию и ОАЭ военной помощи
Корчевников: в подрыве Крымского моста "виноват" Киркоров
Полищук: ответ на введение Киевом визового режима для россиян обязательно будет
Военкор Котенок заявил, что будут новые попытки подрыва Крымского моста
WarGonzo: ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в районе Опытного ударами РСЗО "Град"
ВСУ нанесли удары по донецкой школе №7
Миронов призвал срочно перейти к контртеррористической операции на Украине
Безсонов: боевики 35-й бригады морпехов ВСУ жалуются, что их "кинули" командиры
Повестка из московского военкомата пришла ещё одному инвалиду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников