По мнению телеведущего Бориса Корчевникова, между подрывом Крымского моста и скандальным выступлением певца Филиппа Киркорова есть определённая связь.
На такой вывод Корчевникова натолкнул некий написавший ему "человек святой жизни".
"Проплясал Филипп на кресте и началось… Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло… Сегодня Крымский мост…", — написал Корчевников в своём Telegram-канале.
Телеведущий сослался на книгу святого Николая Сербского "Война и Библия", в которой, по мнению журналиста, объясняется суть происходящего сегодня.
"Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил — богохульство. Потом уже — воровство, разврат и прочее", — напомнил Корчевников.
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