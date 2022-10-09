Корчевников: в подрыве Крымского моста "виноват" Киркоров

По мнению телеведущего Бориса Корчевникова, между подрывом Крымского моста и скандальным выступлением певца Филиппа Киркорова есть определённая связь.

На такой вывод Корчевникова натолкнул некий написавший ему "человек святой жизни".

"Проплясал Филипп на кресте и началось… Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло… Сегодня Крымский мост…", — написал Корчевников в своём Telegram-канале.

Телеведущий сослался на книгу святого Николая Сербского "Война и Библия", в которой, по мнению журналиста, объясняется суть происходящего сегодня.

"Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил — богохульство. Потом уже — воровство, разврат и прочее", — напомнил Корчевников.