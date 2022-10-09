По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, патриарх Московский и всея Руси Кирилл нормально себя чувствует. Представитель РПЦ призвал всех пользоваться надёжными источниками информации и не доверять многочисленным фейковым новостям.
Все сомнительные и непроверенные сведения, касающиеся здоровья патриарха, Легойда назвал "якобы новостями".
"Якобы новости. Новый жанр такой. Все хорошо, не дождетесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации", — написал Легойда в своём канале в Telegram.
Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация об ухудшении состояния патриарха Кирилла, заболевшего коронавирусом.
В РПЦ сообщили, что патриарх легко переносит COVID-19, но пока соблюдает домашний режим.
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