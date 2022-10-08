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Симоньян поделилась видео о возмездии за Крымский мост: Иначе "потеряем лицо"

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге видео, в котором подробно рассказывается, почему Россия не наносит удары по центру принятия решений и инфраструктуре Украины.

Симоньян поделилась видео о возмездии за Крымский мост: Иначе "потеряем лицо"

Журналистка опубликовала видео, в котором главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян рассуждает о взрыве на Крымском мосту.

Бабаян перечислил несколько объяснений, почему Россия терпит выходки ВСУ.

Он отметил, что для этого есть политическое решение, так как, если бы его не было, не началась бы спецоперация. Журналист заверил, что у России есть всё необходимое для ударов по Украине — ракеты и самолёты. Он отверг предположение о том, что РФ щадит украинцев. Бабаян подчеркнул, что жители Украины поддерживают Владимира Зеленского, поэтому беречь этих людей никто не собирается. Договориться с Западом, по его мнению, не получится.

Журналист приходит к выводу о том, что "удары возмездия будут обязательно", иначе мы "потеряем лицо", и вернуть его уже будет невозможно.

"Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции", — написала Симоньян под видео.

Ранее Российский экономист Никита Кричевский предположил, что качество Крымского моста оставляет желать лучшего.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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