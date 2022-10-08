Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Без вины виноватый: предательство Пугачёвой ударило по Резнику
Садальский о взрыве на Крымском мосту: "Мавзолей взорвут, мы извинимся"
Арестович о Крымском мосте: Никакие ультиматумы, включая ядерные, не остановят
Автосообщение по неповрежденной части Крымского моста возобновится 8 октября
На подступах к Снигирёвке на Херсонщине армия РФ контролирует ситуацию
Трошев перечислил фейковые телеграм-каналы о бойцах "ЧВК Вагнера"
По Крымскому мосту поезда пойдут уже 8 октября
Шукшина поддержала россиян: "Гулянки из бюджетов, а на солдат люди собирают"
СК РФ: по предварительным данным, на Крымском мосту погибли три человека

Николайчук об ответе РФ на взрыв Крымского моста: "Получай, фашист, гранату"

Общество

Политолог Игорь Николайчук в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем Россия может ответить на взрыв Крымского моста.

Николайчук об ответе РФ на взрыв Крымского моста: "Получай, фашист, гранату"

Эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук высказался об инциденте на Крымском мосту.

"Они не скрывали, говорили, что нанесут удар по Крымскому мосту. Мы, естественно, думали, что они пустят туда какую-нибудь ракету HIMARS и прочее. У нас там жуткая противовоздушная оборона, мы говорили, что не пройдёт ничего, всё в таком духе. Но вот они взяли и метод диверсии, если говорить откровенно, самый логичный и самый дешевый из всех, какой здесь можно придумать", — сказал политолог.

Николайчук уверен, что Крымский мост быстро восстановят.

"Запасный вариант — это то, что там работала паромная переправа. Будут автомобили возить на паромах, как раньше всю жизнь возили. Кавказ — Крым — вот эта паромная переправа", — объяснил эксперт.

Он отметил, что в связи со взрывом на Крымском мосту возникают вопросы к ФСБ и Национальной гвардии, которая этот мост охраняла.

Политолог скептически отнёсся к угрозам ответить Киеву на атаку моста.

"Что мы на это дело можем ответить? Уже думские деятели заявили, что "ох, мы сейчас вдарим, ох, ответ будет ассиметричный, ох, подождите, вы у нас дождетесь" и прочее-прочее", — сказал Николайчук.

Он считает, что возмездие будет неэффективным с военной точки зрения.

"А реально как нанести что-нибудь такое, что мы все там всколыхнулись "получайте, сволочи, вот вам, получай, фашист, гранату" и прочее, я смутно себе представляю", — сказал эксперт.

Он напомнил, что разбитые подстанции Украина восстановила за два часа.

"Что мы можем сделать действительно — это продемонстрировать на этом фоне что-то такое, что будет страшно западным хозяевам Украины. Америку мы не трогаем, Францию не трогаем, Германию не трогаем, ЕС не трогаем, НАТО не трогаем, можем что-то с Польшей соорудить или у польской границы. Что-то такое можно сделать, чтобы означало, чтобы означало некий следующий шаг (вот это очень важно) эскалации войны", — выразил своё мнение политолог.

Николайчук признал, что пока Россия к такому шагу не готова.

"Думаю, что мы пока к этому не готовы, пока не пройдет мобилизация, не обучатся мобилизованные и прочее, не будут введены уже в строй на боевых участках, вряд ли мы чего-то можем предпринять до этого момента, чтобы эскалировать конфликт. И более того, нужна ли нам эта эскалация. Откровенно говоря, нет. Мы что-то такое сделаем, а они там дадут какие-то ракеты Украине и прочее", — объяснил эксперт.

Политолог призвал работать с российской аудиторией, которая яростно требует "украинской крови".

Ранее актёр Станислав Садальский заявил, что Россия "утёрлась" после атаки на значимые объекты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Происшествия
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора

В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.

В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Силовые структуры
Безсонов: американский спецназ понёс потери на Запорожском направлении
Сергей Лебедев Бесполезный СНГ, как атавизм постперестроечного времени Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили колонну БТР США в Запорожской области
Силовые структуры
Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО
Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию
Мир. Новости мира
Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию
Последние материалы
Садальский о взрыве на Крымском мосту: "Мавзолей взорвут, мы извинимся"
Британская разведка предсказала войну на Украине 30 лет назад
Арестович о Крымском мосте: Никакие ультиматумы, включая ядерные, не остановят
Автосообщение по неповрежденной части Крымского моста возобновится 8 октября
На подступах к Снигирёвке на Херсонщине армия РФ контролирует ситуацию
Трошев перечислил фейковые телеграм-каналы о бойцах "ЧВК Вагнера"
По Крымскому мосту поезда пойдут уже 8 октября
Шукшина поддержала россиян: "Гулянки из бюджетов, а на солдат люди собирают"
СК РФ: по предварительным данным, на Крымском мосту погибли три человека
"Болтунишки" примазываются к "Вагнеру": кто пытается вести блоги от лица известного подразделения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников