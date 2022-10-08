Николайчук об ответе РФ на взрыв Крымского моста: "Получай, фашист, гранату"

Политолог Игорь Николайчук в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем Россия может ответить на взрыв Крымского моста.

Эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук высказался об инциденте на Крымском мосту.

"Они не скрывали, говорили, что нанесут удар по Крымскому мосту. Мы, естественно, думали, что они пустят туда какую-нибудь ракету HIMARS и прочее. У нас там жуткая противовоздушная оборона, мы говорили, что не пройдёт ничего, всё в таком духе. Но вот они взяли и метод диверсии, если говорить откровенно, самый логичный и самый дешевый из всех, какой здесь можно придумать", — сказал политолог.

Николайчук уверен, что Крымский мост быстро восстановят.

"Запасный вариант — это то, что там работала паромная переправа. Будут автомобили возить на паромах, как раньше всю жизнь возили. Кавказ — Крым — вот эта паромная переправа", — объяснил эксперт.

Он отметил, что в связи со взрывом на Крымском мосту возникают вопросы к ФСБ и Национальной гвардии, которая этот мост охраняла.

Политолог скептически отнёсся к угрозам ответить Киеву на атаку моста.

"Что мы на это дело можем ответить? Уже думские деятели заявили, что "ох, мы сейчас вдарим, ох, ответ будет ассиметричный, ох, подождите, вы у нас дождетесь" и прочее-прочее", — сказал Николайчук.

Он считает, что возмездие будет неэффективным с военной точки зрения.

"А реально как нанести что-нибудь такое, что мы все там всколыхнулись "получайте, сволочи, вот вам, получай, фашист, гранату" и прочее, я смутно себе представляю", — сказал эксперт.

Он напомнил, что разбитые подстанции Украина восстановила за два часа.

"Что мы можем сделать действительно — это продемонстрировать на этом фоне что-то такое, что будет страшно западным хозяевам Украины. Америку мы не трогаем, Францию не трогаем, Германию не трогаем, ЕС не трогаем, НАТО не трогаем, можем что-то с Польшей соорудить или у польской границы. Что-то такое можно сделать, чтобы означало, чтобы означало некий следующий шаг (вот это очень важно) эскалации войны", — выразил своё мнение политолог.

Николайчук признал, что пока Россия к такому шагу не готова.

"Думаю, что мы пока к этому не готовы, пока не пройдет мобилизация, не обучатся мобилизованные и прочее, не будут введены уже в строй на боевых участках, вряд ли мы чего-то можем предпринять до этого момента, чтобы эскалировать конфликт. И более того, нужна ли нам эта эскалация. Откровенно говоря, нет. Мы что-то такое сделаем, а они там дадут какие-то ракеты Украине и прочее", — объяснил эксперт.

Политолог призвал работать с российской аудиторией, которая яростно требует "украинской крови".

Ранее актёр Станислав Садальский заявил, что Россия "утёрлась" после атаки на значимые объекты.