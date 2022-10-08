Садальский о взрыве на Крымском мосту: "Мавзолей взорвут, мы извинимся"

Станислав Садальский резко высказался о подрыве Крымского моста. Актёра удивила уязвимость моста через Керченский пролив, который, по его словам, "рассыпался от простого грузовика".

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"Трубопровод, подорвали. Мы утёрлись. Мост теперь взорвали. Наши и на мосту проворовались. ВСУ Антоновский мост целый месяц разрушали, а тут нам втирали что чуть ли не ядерный взрыв выдержит, а рассыпался от простого грузовика", — возмущается Садальский в своём микроблоге.

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"Они и по Кремлю обещали бомбануть — мавзолей взорвут, мы извинимся за то, что живём на своей земле?!" — задаётся вопросом Садальский.

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