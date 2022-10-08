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Шукшина поддержала россиян: "Гулянки из бюджетов, а на солдат люди собирают"

Общество

Мария Шукшина высказалась об инициативе экономить на новогодних праздниках, чтобы помочь мобилизованным. Актриса требует отчёта о потраченных деньгах, так как не верит в честность чиновников.

Шукшина поддержала россиян: "Гулянки из бюджетов, а на солдат люди собирают"

Заслуженная артистка России собрала в своём микроблоге тревожные комментарии пользователей социальных сетей по поводу отмены новогодних торжеств в пользу мобилизованных.

"Да не растащили бы хоть по карманам крохоборы всякие. А то возвысят сейчас себя, герои, а до фронта крохи дойдут", — опубликовала мнение интернет-пользователя актриса.

Обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени поддержала инициативу сделать максимально открытым бюджет городов, чтобы люди на основе отчётов смогли убедиться, что средства были потрачены по назначению.

"Правильно. А кто хочет ёлочки и салюты пусть собирает через общественные фонды, посмотрим сколько любителей найдётся. А то перекос явный — гулянки из бюджетов, а на солдат своих люди сами собирают", — разместила возмущение россиян Шукшина.

Ранее писатель Захар Прилепин охарактеризовал экипировку мобилизованных словами: "Обнять и плакать или намочить и сжечь".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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