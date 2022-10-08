Захар Прилепин о взрыве на Крымском мосту: "И покажет ещё не раз"

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", писатель Захар Прилепин считает, что у Киева после диверсии на Крымском Мосту открываются большие возможности.

Прилепин считает, что у ВСУ есть смертники, готовые выполнять задания Киева.

"Наличие у Киева смертников открывает перед ними необычайные возможности, конечно. Необычайные", — написал литератор в своём микроблоге.

Писатель назвал политику Киева "отзывчивой".

"Вы говорили, что я государство-террорист? Да, я государство-террорист. Смотрите, чё ща покажу. И покажет ещё не раз. Если так дело пойдёт", — поделился своим мнением Прилепин. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее в Министерстве обороны Украины злорадно высказались о взрыве Крымского моста.