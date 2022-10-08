Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", писатель Захар Прилепин считает, что у Киева после диверсии на Крымском Мосту открываются большие возможности.
Прилепин считает, что у ВСУ есть смертники, готовые выполнять задания Киева.
"Наличие у Киева смертников открывает перед ними необычайные возможности, конечно. Необычайные", — написал литератор в своём микроблоге.
Писатель назвал политику Киева "отзывчивой".
"Вы говорили, что я государство-террорист? Да, я государство-террорист. Смотрите, чё ща покажу. И покажет ещё не раз. Если так дело пойдёт", — поделился своим мнением Прилепин.
(Орфография и пунктуация автора сохранены).
Ранее в Министерстве обороны Украины злорадно высказались о взрыве Крымского моста.
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