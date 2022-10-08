Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев объяснил, что в Крым можно попасть не только по Крымскому мосту. Он рассказал о сухопутной дороге на полуостров.
После обрушения фрагмента Крымского моста представитель Госдумы призвал усилить безопасность вдоль сухопутного маршрута из Крыма, выставив там посты Росгвардии.
"Речь идёт о путях через новые территории России. Там есть автомобильное и железнодорожное сообщение", — цитирует слова Ивлева издание "Подъём".
Он назвал происшествие на Крымском мосту диверсией и посоветовал тщательно досматривать паромы и подъездные пути на предмет наличия взрывчатки.
"Второй путь — сухопутный. Из Ростова-на-Дону на Таганрог, дальше на Мелитополь, и через Чонгар мы приезжаем в Крым", — объяснил депутат.
Ранее в Киеве намекнули на то, что взрыв на Крымском мосту — часть тактики ВСУ.
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