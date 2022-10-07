Симоньян поздравила Путина с юбилеем: "За луч надежды, за мочить в сортире"

Глава RT Маргарита Симоньян поздравила Владимира Путина с днём рождения, припомнив самые яркие заявления российского лидера.

Журналистка перечислила моменты, за которые любит и уважает президента РФ.

"За то, что не стыдно, за то, что едины, за то, что будущее железобетонно, за то, что реально как раб на галерах, за Донбасс и остальных, за луч надежды, уже казавшийся невозможным, когда Вы только пришли в 99-м, за "мочить в сортире", за чеченские батальоны", — написала Симоньян в своём микроблоге.

В числе достижений главы РФ главный редактор RT перечислила Крымский мост, мюнхенскую речь. Она поблагодарила "начальника" за то, что в РФ нет родителя №1 и родителя №2 и за счастье служения.

В конце своего поздравления Симоньян пожелала Путину здоровья.

"Постараемся не подвести", — пообещала журналистка.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит Путину трактор на юбилей.