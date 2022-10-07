Глава RT Маргарита Симоньян поздравила Владимира Путина с днём рождения, припомнив самые яркие заявления российского лидера.
Журналистка перечислила моменты, за которые любит и уважает президента РФ.
"За то, что не стыдно, за то, что едины, за то, что будущее железобетонно, за то, что реально как раб на галерах, за Донбасс и остальных, за луч надежды, уже казавшийся невозможным, когда Вы только пришли в 99-м, за "мочить в сортире", за чеченские батальоны", — написала Симоньян в своём микроблоге.
В числе достижений главы РФ главный редактор RT перечислила Крымский мост, мюнхенскую речь. Она поблагодарила "начальника" за то, что в РФ нет родителя №1 и родителя №2 и за счастье служения.
В конце своего поздравления Симоньян пожелала Путину здоровья.
"Постараемся не подвести", — пообещала журналистка.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит Путину трактор на юбилей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.