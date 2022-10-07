Частичная мобилизация в РФ спровоцировала дефицит медиков: "Многие уехали"

После объявления частичной мобилизации в России обострилась нехватка медицинских работников.

Число вакансий для медиков существенно возросло. Врачи входят в перечень военнообязанных, поэтому многие высококвалифицированные медики предпочли покинуть Россию, подыскивая работу за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области на спецоперацию на Украине захотели отправиться добровольцами 16 женщин.

Из-за недавней волны эмиграции медицинские учреждения рассказали о дефиците персонала.

"Есть нехватка высококвалифицированного персонала. Многие уехали, неизвестно насколько, может быть, они вернутся через месяц, а может, и нет. Быстро заменить высококвалифицированный персонал нельзя", — цитирует слова представителя компании HeadHunter Александр Джабаров.