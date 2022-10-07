После объявления частичной мобилизации в России обострилась нехватка медицинских работников.
Число вакансий для медиков существенно возросло. Врачи входят в перечень военнообязанных, поэтому многие высококвалифицированные медики предпочли покинуть Россию, подыскивая работу за рубежом.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области на спецоперацию на Украине захотели отправиться добровольцами 16 женщин.
Из-за недавней волны эмиграции медицинские учреждения рассказали о дефиците персонала.
"Есть нехватка высококвалифицированного персонала. Многие уехали, неизвестно насколько, может быть, они вернутся через месяц, а может, и нет. Быстро заменить высококвалифицированный персонал нельзя", — цитирует слова представителя компании HeadHunter Александр Джабаров.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.