Турчак: дети мобилизованных должны бесплатно отдохнуть в лагерях на каникулах

По мнению секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, детям из семей мобилизованных военнослужащих следует предоставить бесплатный отдых в лагерях на осенних каникулах.

Турчак считает, что в плане компенсации организованного отдыха детей мобилизованных стоит приравнять к детям из малоимущих семей.

Турчак отдал соответствующее распоряжение главам муниципалитетов и региональным отделениям партии.