По мнению секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, детям из семей мобилизованных военнослужащих следует предоставить бесплатный отдых в лагерях на осенних каникулах.
Турчак считает, что в плане компенсации организованного отдыха детей мобилизованных стоит приравнять к детям из малоимущих семей.
Турчак отдал соответствующее распоряжение главам муниципалитетов и региональным отделениям партии.
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