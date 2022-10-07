Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике россиян, которые бегут из своей страны, боясь призыва на военную службу.
По его мнению, те, кто бросает свою родину в трудное для неё время — трусы, недостойные называться мужчинами.
"Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", — сказал Кадыров во время выступления на построении на военной базе в Ханкале.
Кадыров напомнил, что в РФ речь идёт только о частичной мобилизации, и этого достаточно для выполнения своего долга каждым россиянином.
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