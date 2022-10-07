Кадыров назвал бегущих из РФ мужчин трусами и посоветовал им надеть юбки

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике россиян, которые бегут из своей страны, боясь призыва на военную службу.

По его мнению, те, кто бросает свою родину в трудное для неё время — трусы, недостойные называться мужчинами.

"Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", — сказал Кадыров во время выступления на построении на военной базе в Ханкале.

Кадыров напомнил, что в РФ речь идёт только о частичной мобилизации, и этого достаточно для выполнения своего долга каждым россиянином.