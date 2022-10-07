Визит Медведева в Мулино обошёлся в миллион рублей

Делегация Совета безопасности России во главе с зампредом Дмитрием Медведевым посетила Нижегородскую область в августе. Визит обошёлся практически в миллион рублей.
Контракт был заключён с неким Сергеем Масленниковым, который выступал в качестве организатора питания.
"Подрядчику предстояло организовать питание (включая безопасное питание) на 60 персон в воинской части в посёлке Мулино. Деньги на эти цели выделили из регионального бюджета", — сообщает newsnn.ru.
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