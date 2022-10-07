Прокуратура отменила первое в России уголовное дело об уклонении от военной службы в рамках частичной мобилизации при отсутствии законных оснований, сообщил РИА Новости информированный источник.
В среду, 5 октября Следственный комитет РФ возбудил в отношении жителя Пензенской области первое уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Обвиняемым стал мужчина 1990 года рождения из села Кондоль. По словам жены обвиняемого, мужа выпустили из СИЗО, где он пробыл двое суток после возбуждения дела.
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