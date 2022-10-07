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Московский губернский театр опроверг слухи о мобилизацию Никиты Преснякова

Общество

Московский губернский театр опровергла слухи о мобилизации певца Никиты Преснякова.

"Всё это не соответствует действительности", — цитирует "Звезда" пресс-службу театра.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что внука певицы Аллы Пугачёвой — Никиту Преснякова — забрали в военкомат прямо с репетиции в театре в рамках частичной мобилизации.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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