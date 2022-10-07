Московский губернский театр опровергла слухи о мобилизации певца Никиты Преснякова.
"Всё это не соответствует действительности", — цитирует "Звезда" пресс-службу театра.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что внука певицы Аллы Пугачёвой — Никиту Преснякова — забрали в военкомат прямо с репетиции в театре в рамках частичной мобилизации.
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