"Подъём": мобилизованные Кургана могут бесплатно получить сало в дорогу

Курганская сеть магазинов мясной продукции "Рога и копыта" организовала акцию специально для подпавших под частичную мобилизацию горожан. Руководство сети решило бесплатно выдавать килограмм копчёного сала в дорогу тому, кто покажет повестку.

Представители магазинов заверили, что салом они запаслись заблаговременно, продукта пока ещё достаточно, но если будет нужно, пополнить запасы для них не проблема.

"Для этой акции мы закоптили 100 кг сала. Если будет заканчиваться, то закоптим еще. Мобилизованные идут потихоньку", — цитирует представителей компании Telegram-канал "Подъём".