Депутат Лантратова предложила возродить курсы НВП для молодёжи

В Госдуме предложили "на фоне складывающейся военно-политической обстановки" возродить бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодёжи призывного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

С письмом к министру обороны Сергею Шойгу обратилась депутат Яна Лантратова. Она отметила, что в Москве фиксируется рост популярности тиров и курсов инструкторов по стрельбе.