В Госдуме предложили "на фоне складывающейся военно-политической обстановки" возродить бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодёжи призывного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.
С письмом к министру обороны Сергею Шойгу обратилась депутат Яна Лантратова. Она отметила, что в Москве фиксируется рост популярности тиров и курсов инструкторов по стрельбе.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.