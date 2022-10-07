Мобилизованный житель Югры устроил скандал: "Почему нас призвали, а их нет?"

На Свердловском военном полигоне в Екатеринбурге проходил чемпионат по стрельбе, участие в котором принимали профессиональные военнослужащие. Соревнования вывели из себя мобилизованного мужчину из ХМАО.

"Почему нас призвали, а их нет? Почему они здесь тренируются, а не на Украине? Постреляли по тарелочкам и по домам поедут?" — недоумевает мужчина.

Он подчеркнул, что готов ехать в зону спецоперации, но сейчас мобилизованные вынуждены жить сами по себе без командования, передаёт muksun.fm.

"Командования нет, никто с нами не работает. У нас нет ни одного инструктора. На какую должность призван, не знаю", — рассказал журналистам мужчина.