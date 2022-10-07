Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" сохраняют спокойствие 26% россиян, 70% респондентов заявили, что их настроение тревожное, затруднились с ответом 4%. Результаты исследования публикует РИА Новости.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.