Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" сохраняют спокойствие 26% россиян, 70% респондентов заявили, что их настроение тревожное, затруднились с ответом 4%. Результаты исследования публикует РИА Новости.

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