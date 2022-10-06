ФТС: таможенный контроль с новыми регионами России отменён

Таможенного контроля на границе с вошедшими в состав РФ Донецкой, Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями больше не существует. Об этом проинформировали в Федеральной таможенной службе.

Ранее сообщалось, что вместе с пограничным режимом ликвидируют таможню между новыми регионами России и другими областями.

Досмотр и КПП останутся, но уже в компетенции Транспортной безопасности.

Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.