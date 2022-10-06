Таможенного контроля на границе с вошедшими в состав РФ Донецкой, Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями больше не существует. Об этом проинформировали в Федеральной таможенной службе.
Ранее сообщалось, что вместе с пограничным режимом ликвидируют таможню между новыми регионами России и другими областями.
Досмотр и КПП останутся, но уже в компетенции Транспортной безопасности.
Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.