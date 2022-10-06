Корчевников объяснил, почему разрыдался в эфире: жалко защитников Донбасса

Телеведущий Борис Корчевников в программе Владимира Соловьёва дал волю эмоциям и расплакался, стыдя уклонистов от частичной мобилизации.

Глава телеканала "Спас" Корчевников раскритиковал тех, кто бежит от участия в спецоперации на Украине.

"Ты тлен, мусор! Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, сжигать!" — сказал Корчевников в слезах.

Корчевников объяснил, что плакал из-за того, что ему стало жалко тех, кто рискует жизнью в Донбассе.

Ведущий передачи "Судьба человека" заверил, что готов поехать на фронт, если ему придёт повестка.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о мобилизации звёзд шоу-бизнеса.