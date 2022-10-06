Песков назвал уткой сообщения СМИ о массовом бегстве россиян за границу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные журналистов об отъезде за границу 700 тысяч граждан РФ после объявления частичной мобилизации. По мнению пресс-секретаря российского лидера, эта информация является уткой.