Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные журналистов об отъезде за границу 700 тысяч граждан РФ после объявления частичной мобилизации. По мнению пресс-секретаря российского лидера, эта информация является уткой.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.