В Оренбургской области осудили организаторов подпольного казино

Жители Бузулукского района незаконно проводили азартные игры, организовав подпольное казино. Весной шесть человек решили создать группировку и оборудовали помещение. Однако правоохранительные органы узнали о деятельности ОПГ.

Суд приговорил основного организатора к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему присудили штраф в размере миллиона рублей.

Остальным членам ОПГ назначено условное наказание со штрафами от 350 до 500 тысяч рублей каждому.

"Арест, наложенный на имущество осуждённых на общую сумму более 500 тыс. рублей, сохранён с целью обеспечения исполнения назначенного дополнительного наказания. Пока данный приговор не вступил в свою силу", — сообщает 56orb.ru.